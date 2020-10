Dopo i casi nel Liceo Scientifico e Linguistico "Innocenzo XII" di Anzio, altre due scuole di Anzio e Nettuno fanno i conti col Coronavirus.

Nella città dedicata al dio pagano del mare, una classe del plesso di via Cavour del Circolo Didattico è entrata in quarantena preventiva: a essere positiva al Covid-19 è stata un'insegnante che è stata presente nella classe in questione.

Ad Anzio, invece, a risultare positivo al virus è stato un alunno: di conseguenza, la sua classe della scuola "Acqua del Turco", facente capo all'Istituto comprensivo Anzio 2, è entrata a sua volta in isolamento preventivo.

Chiaramente, ora scatteranno i controlli su tutti gli alunni e gli insegnanti coinvolti come prevedono i protocolli.