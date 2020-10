Continuano a crescere di giorno in giorno i nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi, infatti, stando ai dati diffusi dal ministero della Salute, sono 2.844 le persone che hanno contratto il virus.

Un numero alto, dunque, che porta il totale delle persone contagiate dall'inizio della pandemia a quota 322.751.

Tra questi, gli individui attualmente positivi sono 55.566, ossia 1.569 in più di ieri: 3.205 di loro sono ricoverati con sintomi, 297 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 52.064 persone.

Sul fronte dei decessi è stata raggiunta quota 35.968: altre 27 persone, infatti, hanno perso la vita "con" il Covid-19.

Infine, ecco i dati sui guariti: ce ne sono 1.247 in più rispetto a ieri, per un totale di 231.217 negativizzati.