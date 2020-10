Primo caso di Covid-19 da inizio pandemia a Sonnino. Si tratta di un bambino che ha palesato dei sintomi a scuola ed è stato, così come da protocollo, immediatamente isolato dalle maestre. L'altro caso, quello conteggiato fino ad ora nei tabulati della Asl era infatti un uomo di Terracina residente in territorio di Sonnino per una questione di poche decine di metri al confine tra il Frasso e la Fiora, due quartieri dei due paesi adiacenti che si toccano.

La positività del bambino è stata accertata a seguito di tampone eseguito su attivazione della procedura prevista nelle scuole. E' stato il sindaco Luciano De Angelis, con un video annuncio, a spiegare quanto accaduto: «Purtroppo anche Sonnino è stato toccato dal Covid. Il primo caso è quello di un bambino risultato positivo al tampone. Il bambino fortunatamente sta bene e anche i suoi famigliari stanno bene. Sono stati attivati subito tutti i protocolli di sicurezza previsti. Niente panico, dunque, e limitiamoci a rispettare le regole e le indicazioni. E' stata avvisata la scuola e la Asl sta monitorando la situazione. Verranno avvertite tutte le persone che sono state a contatto con il bambino. Egregie sono state le insegnanti della scuola dove il bambino si è sentito male, nell'attuare le procedure previste dal Ministero. Siamo stati avvisati come Amministrazione e abbiamo parlato con la famiglia. Il bambino - ha sottolineato De Angelis - al momento sta bene al di là di qualche leggero sintomo. Sarò io stesso a dare aggiornamenti: per ora posso rassicurare che le scuole sono pulite e disinfettate così come gli scuolabus».