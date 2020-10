Non si era rassegnato alla fine della relazione. Da agosto in poi la sua - secondo la denuncia presentata della parte offesa - era diventata una ossessione. Era andato dalle amiche della sua ex per chiedere notizie e se lei per caso avesse un altro e poi in una occasione si era piazzato all'esterno di un centro estetico dove era andata.

Tutto questo ha provocato nella parte offesa, una donna di Latina, un forte stato di agitazione e ansia, culminato con un episodio chiave: un tentativo di un bacio da parte del suo ex fidanzato, un uomo di 59 anni di Latina che è indagato a piede libero ed è stato sottoposto ad una misura restrittiva, da parte del gip del Tribunale di Latina, di divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata.

Le dichiarazioni della donna sono condivisibili alla luce anche dei messaggi inviati dall'uomo e che sono allegati al fascicolo e che sono finiti nell'inchiesta che è nata e si è conclusa in tempi rapidissimi. L'episodio che il gip del Tribunale di Latina aveva ritenuto più grave era avvenuto lo scorso 17 settembre quando l'uomo aveva raggiunto la donna in auto, l'aveva afferrata per il mento cercando un bacio ad ogni costo, ma lei si era opposta e a quel punto aveva anche presentato una denuncia.

Gli elementi che sono stati raccolti dagli inquirenti e nel giro di poco tempo hanno portato la Procura a indagare l'uomo.