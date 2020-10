Il Covid-19 bussa ancora in aula: con il passare dei giorni aumenta, anche se in modo lento e graduale, il numero degli studenti positivi al Coronavirus e, di conseguenza, le classi poste in isolamento. Dopo il caso della bambina nella scuola primaria di Piazza Dante ieri è risultato positivo al tampone anche un alunno che frequenta la scuola secondaria di primo grado Alessandro Volta.

Come da prassi saranno messi in isolamento i compagni e gli insegnanti e saranno eseguiti i tamponi disposti dalla Asl.

Dopo sette giorni di scuola sono sette le classi di scuola messe in isolamento, cinque di primaria e due di secondaria di primo grado. Dopo il primo caso di positività riscontrato su uno studente alla scuola media Manuzio di Latina Scalo, dove era stata chiusa una classe terza, nella giornata di lunedì scorso altre due scuole avevano dovuto attuare il protocollo. Prima è arrivata la comunicazione ai genitori degli alunni di una seconda elementare frequentante il tempo pieno della Frezzotti Corradini, poi è stata fatta analoga comunicazione per tre classi di seconda elementare dell'istituto «Vico» di via Bachelet. Infine venerdì è stata accertata la positività di una bambina che frequenta la primaria del plesso Montiani di piazza Dante e ora questo nuovo caso alla scuola media Volta.