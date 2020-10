Arriva un aggiornamento domenicale, a Velletri, per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. A diffondere i dati è stato il sindaco Orlando Pocci, che ha chiarito come le persone attualmente positive al virus siano 50.

Si tratta di un dato più basso rispetto ai giorni scorsi, quando si registravano 54 positivi: questo perché, a fronte di tre nuovi casi, ci sono state sette guarigioni, che hanno portato a 128 il numero dei negativizzati.

Dunque, fermi restando i sette decessi, i casi totali di Covid-19 sono diventati 185.

«Si registrano diverse guarigioni che fanno scendere il numero delle persone attualmente positive rispetto all'ultima registrazione - ha affermato questa mattina il sindaco Pocci -. Ieri, nel primo giorno di attuazione dell'ordinanza regionale sull'obbligo della mascherina all'aperto, i cittadini hanno risposto in modo positivo. Grazie alla collaborazione con il ministero dell'Interno ci sono stati dei presidi delle forze dell'ordine per controllare il rispetto delle norme. Ricordo a tutti l'importanza di seguire sempre le indicazioni di protezione individuale con mascherina e igiene delle mani, nonché di evitare assembramenti anche nella dimensione familiare dove si stanno annidando i principali focolai nella Regione Lazio, così come riportato nel report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità».