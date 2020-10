Una scena impietosa quella che si sono trovati sotto agli occhi i visitatori del cimitero di Borgo Montello, ovvero un cumulo di materiali di scarto e una vecchia bara aperta, vuota ma usata, nel piazzale al centro della zona nuova dell'ipogeo. Una scena che ha provocato lo sdegno di chi stava visitando i cari defunti e ha finito per fare il giro dei social network, non solo tra le comunità di Borgo Montello e Le Ferriere.

«L'altro giorno mi sono recata al cimitero di Borgo Montello dove è sepolto mio padre e altri miei cari e ho trovato questo degrado - ha commentato la donna a corredo delle foto condivise su Facebook - Non so se è possibile una cosa del genere, non so di chi sia la responsabilità, ma cose del genere non devono accadere. Una cosa è certa, non è normale in quanto non trovo opportuno che materiale dove prima vi erano sepolte delle persone venga lasciato incustodite in questo modo... Sia per una questione di igiene, ma soprattutto per un senso civico sia nei confronti dei nostri cari e dei familiari che vi si recano a far visita. Da cittadina è una vergogna».

In realtà si tratta solo dell'ultima goccia che fa traboccare il vaso della sopportazione. Da tempo infatti la gestione del cimitero periferico lascia a desiderare, tra lunghe attese per i loculi e periodi di scarsa attenzione nella cura dell'impianto. Nel mezzo anche l'affidamento a una società campana destinataria dell'interdittiva antimafia che rischiava persino di riconfermarsi nella gestione con una seconda gara d'appalto vinta nel giro di pochi anni e poi revocata.

All'inizio di quest'anno non sono mancate poi le polemiche per l'applicazione di tariffe che ricalcano la gestione privata del cimitero di Latina, a spese dei cittadini che si vedono riconoscere, per i cari estinti, l'utilizzo dei loculi per soli trent'anni. Tutto questo dopo che lo scorso anno, le comunità della zona avevano assistito all'impietosa fila di bare in attesa della tumulazione, tra guano di uccelli e attese che potevano protrarsi anche per diversi mesi. Tutto questo in attesa della nuova gestione e il nuovo ampliamento della struttura cimiteriale.