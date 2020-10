Domenica con un nuovo caso di Coronavirus, quella che sta trascorrendo Lanuvio, paese in cui i casi positivi al Covid-19 sono diventati 24.

Nel corso della mattinata, infatti, il sindaco Luigi Galieti ha specificato che un altro cittadino è risultato positivo al tampone oro-faringeo: di conseguenza, ora ci sono 19 persone in quarantena a casa e cinque individui ricoverati in ospedale.

«La Asl - ha spiegato il sindaco - comunica i ricoverati con tampone positivo al Sars-Cov2, non specificando se ricoverati per Covid o per altre patologie. D'altro canto non tutti quelli in quarantena a domicilio sono asintomatici: alcuni sono o sono stati sintomatici senza necessità di ricovero».