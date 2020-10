Domani e dopodomani uffici comunali chiusi al pubblico a Minturno per consentire lo screening ai dipendenti del palazzo civico.

Lo ha deciso il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, dopo che la Asl ha comunicato un caso di positività di una persona che opera all'interno della casa comunale. Si tratta di una dipendente del distretto sociale di Gaeta, in servizio presso la casa municipale della cittadina aurunca.

Ricevuta la comunicazione sono stati attivati gli ordinari protocolli sanitari di sicurezza, compresa la disinfezione e sanificazione di tutti i locali che si svolgeranno domattina dalle sette alle otto. L'Amministrazione ha quindi deciso di effettuare sin da subito una campagna generale di screening diagnostico nei confronti di tutti i dipendenti. Una campagna, come ha ribadito il sindaco Stefanelli nell'ordinanza, che si svolgerà in spazi aperti nella sede di via Principe di Piemonte sia domani che dopodomani.

L'entrata dei dipendenti comunali in servizio presso il municipio sarà consentita dalle 8,30 di domani, giorno in cui non sarà applicata la flessibilità orario prevista dal contratto di lavoro. Il sindaco di Minturno Geardo Stefanelli, inoltre ha chiesto al collega di Gaeta Cosmo Mitrano, in qualità di comune capofila del distretto socio sanitario, di attivare la stessa procedura con gli operatori del servizio di assistenza domiciliare erogato ai nostri anziani tramite il Distretto.

"Tutti insieme- ha continuato Stefanelli- affiancheremo le autorità sanitarie, in campagne di screening di massa per limitare la circolazione del virus e assicurare continuità e sicurezza alle prestazioni socio- sanitarie a favore delle categorie più fragili o più esposte ai rischi. Siamo pronti a fare la nostra parte (sempre con fondi e organizzazione comunale) anche per quanto riguarda le scuole del nostro territorio. Tutti insieme dobbiamo resistere e continuare a convivere con il virus senza lasciarci schiacciare. Continuiamo ad essere prudenti e responsabili, ma anche a vivere con tranquillità e rapidità di azione questi momenti".