Il Coronavirus sta creando problemi anche a Sabaudia. Poco fa dal Comune hanno fatto sapere che, a causa di alcune positività riscontrate fra chi frequenta le scuole (non è dato sapere se si tratti di alunni o personale) diverse classi resteranno a casa.

In particolare, si tratta di tutte le classi prime della scuola Primaria di Sabaudia Centro (I.C. Cencelli) e una classe quinta del plesso di Borgo San Donato (I.O. Giulio Cesare). Queste classi resteranno chiuse per i prossimi giorni con alunni e insegnanti in isolamento a causa dei contagi riscontrati. "La disposizione - si legge in una nota - è stata concordata con la Asl di Latina che ha avviato le procedure cautelative stabilite nei protocolli anti Covid-19 e, di concerto con l'amministrazione comunale, tutte le necessarie attività di monitoraggio e controllo".

In più, per tre giorni (5, 6 e 7 ottobre), anche gli asili nido "Tana degli Orsetti" (sede di Sabaudia) e "Bimbi punto e basta" di Borgo San Donato, resteranno chiusi per sanificazioni straordinarie. "Tale misura, adottata dall'amministrazione comunale di concerto con i gestori in via cautelativa - si legge ancora nella nota -, si è resa necessaria a seguito del coinvolgimento di alcuni bambini. Anche in questo caso sono state immediatamente avviate le attività di monitoraggio e controllo con il supporto della Asl di Latina. A tal riguardo, è opportuno precisare che i bambini del nido coinvolti, già da giorni non frequentavano le strutture: quindi si è optato per una chiusura di soli tre giorni, il tempo necessario per la succitata sanificazione straordinaria".

Chiaramente, le diverse chiusure si sono rese necessarie per tutelare i bambini, le loro famiglie e tutto il personale scolastico.