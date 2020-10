Diminuiscono le persone positive al Coronavirus nel territorio di Lariano: sono rimasti solo tre, infatti, gli individui affetti dal Covid-19 in città, due in quarantena e uno ricoverato.

Lo ha reso noto nel corso del pomeriggio il sindaco Maurizio Caliciotti, basandosi sui dati forniti dalla Asl Roma 6 e specificando che sono state registrate altre cinque guarigioni.

«Una persona - ha aggiunto il sindaco - non è positiva ma è sottoposta alla misura preventiva in ambito domiciliare: la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute per ragioni di sicurezza e sanità pubblica».

In totale, dall'inizio della pandemia a oggi, Lariano ha contato 67 contagi.