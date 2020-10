In totale, dunque, i casi registrati dall'inizio della pandemia a oggi sono diventati 2.494: tra loro ci sono 139 deceduti, 1.112 guariti e 1.243 positivi.

Come detto, però, oggi si annoverano anche due decessi: si tratta di un uomo di 74 anni con patologie pregresse e di un uomo di 88 anni.

Stando ai dati diffusi dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio sulla base di quanto comunicato dalla Asl Roma 6, sono 15 i contagi registrati nelle ultime ore. Tra loro ci sono undici contatti di casi già noti e isolati, mentre per gli altri è in corso l'indagine epidemiologica.

Meno casi rispetto agli ultimi giorni, ma due decessi contemporaneamente. Un fatto, quest'ultimo, che non accadeva da diversi mesi.

