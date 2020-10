Anche a Pontinia una classe della scuola Primaria chiuderà i battenti per via della positività al Covid-19 di un alunno.

Lo hanno reso noto alle famiglie, nel corso della giornata di oggi, i vertici dell'Istituto comprensivo statale "Gaetano Manfredini" in riferimento a una classe terza della Primaria "Don Milani".

Sia gli alunni che i docenti saranno in quarantena precauzionale fino al prossimo 14 ottobre e saranno sottoposti ai test di rito per verificare eventuali positività.

Tra l'altro, tutto il plesso sarà chiuso per domani, lunedì 5 ottobre, al fine di permettere la sanificazione; martedì, poi, tutti torneranno in aula a eccezione della classe posta in quarantena.