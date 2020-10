I due casi positivi registrati oggi sul territorio di Priverno sono due alunni delle scuole del territorio.

Lo ha reso noto nel corso del pomeriggio il sindaco Anna Maria Bilancia, spiegando come i due positivi frequentino una classe della scuola dell'Infanzia e una della Media. «Tutti i bambini delle classi coinvolte e i loro insegnanti sono in quarantena e faranno presto il tampone - ha annunciato Anna Maria Bilancia -. Auguriamo loro di tornare presto a scuola e alla normalità. Purtroppo, stiamo vivendo, nuovamente, un passaggio delicato da quando è iniziata l'emergenza sanitaria; forse il più delicato perché si sta cercando di far coesistere la normale quotidianità e la necessità di adottare misure di sicurezza e limitazioni. Bisogna dare, però, più importanza a queste ultime, prendere più seriamente, e rispettarle, le misure di prevenzione, usare la massima prudenza in ogni contesto: tra amici, nei luoghi di lavoro, a scuola, nelle attività sportive e del tempo libero, nella frequentazione di luoghi pubblici e in ogni altra attività che può esporci a rischi di contagio, altrimenti dovremo presto rinunciare alla nostra normale quotidianità».

Poi l'annuncio rispetto ai tamponi: «Mi conforta in questa grave situazione il fatto che sarà istituito, probabilmente da martedì, un drive in permanente anche a Priverno, presso la Casa della Salute di Madonna delle Grazie, così da ridurre il disagio, per i cittadini del nostro comprensorio, delle file interminabili al drive in di Latina e avere risposte più veloci. Questo servizio sarà importante anche per la scuola perché i protocolli di sicurezza in essa adottati sono molto rigorosi. Infatti, sia per il rientro dopo un'assenza prolungata, sia a seguito di un malessere manifestato a scuola - ha concluso il sindaco -, c'è bisogno di una certificazione medica che, quasi sempre, richiede l'effettuazione del tampone. E ancor più utile sarà per effettuare il tampone a gruppi ampi di persone, come le classi di cui facciano parte uno o più alunni o docenti positivi. Abbiamo già avuto quattro classi coinvolte, a causa della positività di alcune insegnanti; tutti gli alunni, però, sono risultati negativi. Questo grazie alle misure di prevenzione adottate dalle scuola. Nei prossimi giorni saranno effettuati i tamponi anche alle classi dei due alunni risultati positivi e sono fiduciosa che anche questi risulteranno negativi».