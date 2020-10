Ancora un alto numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia, seppure in lieve calo rispetto a ieri.

Oggi, infatti, a fronte dei 2.844 contagi di ieri, i nuovi positivi sono 2.578: un numero che ha portato a 325.329 il numero dei contagiati totali dall'inizio della pandemia.

In questo numero sono quindi comprese le 57.429 (1.863 in più rispetto a ieri) persone attualmente positive al Covid-19: 3.287 di loro (+82) sono ricoverate con sintomi, 303 (+3) sono in Terapia intensiva e 53.839 risultano in isolamento domiciliare.

Diciotto i decessi odierni, con il totale delle vittime che sale a 35.986.

Infine, i nuovi guariti sono 697, con il totale dei negativizzati che ha toccato quota 231.914.