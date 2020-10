Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Itri-Sperlonga.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone che viaggiavano a bordo di altrettante motociclette. L'incidente, per cause che sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto, è avvenuto in prossimità di una curva.

Entrambi i conducenti delle moto hanno riportato delle ferite. I passanti hanno allertato i soccorritori, che hanno provveduto a trasportare i pazienti in ospedale per i dovuti accertamenti.