Allerta meteo di colore giallo, per la giornata di domani, su tutto il Lazio.

E' questo quanto si evince dal bollettino della Protezione civile diramato oggi pomeriggio e valido per 24 ore.

In particolare, sia in provincia di Latina che nell'area metropolitana di Roma, domani ci sarà criticità idrogeologica per via di possibili temporali,

Occorre, dunque, fare attenzione, soprattutto in caso di saturazione del suolo e dei corsi d'acqua che si trovano disseminati sui nostri territori della zona bassa del Lazio.