Anche in una scuola superiore di Nettuno è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus. Si tratta della scuola superiore Colonna-Gatti, il cui plesso nettunese si trova in via Orsenigo, nel palazzo della ex Divina Provvidenza. A essere messa in quarantena precauzionale per due settimane è stata una classe terza: la Asl effettuerà i dovuti controlli. Le verifiche saranno disposte anche sugli insegnanti al fine di scongiurare ulteriori contagi. La persona risultata positiva è asintomatica e sta bene, chiaramente ora per gli spazi frequentati nei giorni scorsi scatta la sanificazione.