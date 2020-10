Altre due classi delle scuole Primarie di Anzio sono in quarantena preventiva a causa dell'emergenza Covid-19 e di due alunni trovati positivi. Si tratta di una sezione della scuola di Acqua del Turco, dell'Istituto Comprensivo Anzio 2, dove è risultata positiva un'alunna collegata al caso che aveva interessato un'altra classe. L'altra sezione in isolamento preventivo fa parte del plesso di viale Severiano, dell'Istituto Comprensivo Anzio 4. In entrambi i casi la Asl Roma 6 e le scuole hanno attivato tutte le procedure previste dalla normativa anti Covid.