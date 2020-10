Questa mattina, a Pomezia, i vigili del fuoco hanno domato un incendio all'interno di un appartamento.

In particolare, attorno alle 9.40, i pompieri del Distaccamento pometino sono intervenuti in via Rimini: alcuni condomini, infatti, avevano segnalato la fuoriuscita di fumo dalla porta di un appartamento. Arrivati sul posto e constatato che il proprietario era fuori per lavoro, i vigili del fuoco sono entrati da una finestra e hanno domato le fiamme che si erano espanse su tutti i 35 metri quadrati dell'abitazione.

Da accertare, ovviamente, la causa dell'incendio, anche se molto probabilmente si è trattato di un corto circuito. Presenti sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia.