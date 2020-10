Dopo l'escalation di casi di ieri, la Asl di Latina attiverà per le giornate di domani, mercoledì e giovedì, dalle 14 alle 18, il servizio di drive in temporaneo presso lo stadio Mario Colavolpe, per l'esecuzione del tampone rapido ed esame antigenico.

"È richiesta la massima collaborazione istituzionale e della cittadinanza" spiega la Asl, che ricorda come prenotarsi: basta seguire questo link (CLICCA QUI).