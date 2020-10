Sono 22 i casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. A renderlo noto, tramite il bollettino odierno, la Asl. I casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (4), di Cisterna di Latina (4), di Fondi (1), di Gaeta (1), di Latina (5), di Pontinia (2), di Sabaudia(1), di Sermoneta (1) e di Terracina (3). Non si registrano nuovi decessi.

Il quadro generale vede 1.391 casi, il 24,18 di prevalenza, 655 guariti, 39 deceduti, 697 positivi di cui 607 trattati a domicilio.

Dalla giornata odierna l'accesso al "drive in" tornerà ad essere regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei seguenti cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione: cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del "drive in" idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento; cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf