La prima settimana (12-16 ottobre), il Liceo Classico e il Liceo Scientifico svolgeranno l'attività didattica a distanza, mentre il Liceo delle Scienze umane e l'indirizzo Tecnico economico la svolgeranno in presenza.

A partire da lunedì 12 ottobre, con l'inizio dell'attività didattica secondo l'orario completo, gli indirizzi Classico, Scientifico, Scienze umane e Tecnico del Comune di Sezze alterneranno a scadenza settimanale la didattica in presenza e quella a distanza. A renderlo noto, il dirigente sacolastico Anna Giorgi.

