Al liceo Classico Dante Alighieri, invece, un'altra classe oltre a quella di ieri - sempre una quinta - è in isolamento e cinque professori in quarantena.

Nuovi casi di Coronavirus nelle scuole del capoluogo pontino. Al liceo scientifico G.B. Grassi, una classe quinta entrerà domani in quarantena per 14 giorni, a causa di uno studente risultato positivo.

