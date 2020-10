La notizia ha consentito di attivare tutta una serie di verifiche, soprattutto tra i partecipanti il 25 settembre scorso a un incontro elettorale alla presenza del leader della Lega Matteo Salvini. Anche il candidato sindaco Valentino Giuliani oggi si è sottoposto a tampone e così stanno facendo tutti coloro che sono stati contattati dalla Asl. Domani e dopodomani sarà allestito a Terracina un drive-in presso lo Stadio Colavolpe, come già annunciato, cui si potrà accedere solo tramite prenotazione.

Il deputato della Lega Francesco Zicchieri positivo al Covid-19. A comunicarlo, lo stesso Zicchieri con un post su facebook. La comunicazione della Asl è arrivata da circa un'ora. "Sto bene, non ho sintomi" ha rassicurato il parlamentare, che si è sottoposto al tampone così come previsto dopo che uno degli organizzatori degli eventi della Lega, nei giorni scorsi è risultato positivo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli