Lieve calo dei contagi, nella giornata di oggi, dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: si tratta di 2.257 positivi contro i 2.578 di ieri. I tamponi, però, sono stati 32mila meno di ieri (60.241 in totale). Sono 16 i decessi (ieri erano 18), ma aumentano i ricoveri, 200 in più rispetto agli 82 di ieri e le terapie intensive sono 20 (ieri erano 6) per un totale di 323.

Intanto, da palazzo Chigi, il premier Conte smentisce le voci su possibili lockdown di ristoranti e locali pubblici a causa del coronavirus.