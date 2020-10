Guardia alta, tolleranza zero e controllo del territorio per prevenire gli incidenti stradali e i comportamenti scorretti alla guida. La polizia stradale di Latina, insieme ai distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia, traccia un bilancio del mese di settembre che ha visto gli agenti presidiare le strade considerate più a rischio. Sono state ben 337 le pattuglie impegnate di cui 262 di vigilanza straordinario, in tutto sono stati ben 307 i soccorsi a terze persone, mentre una mirata attività ha interessato in particolare i veicoli che trasportano merci, passeggeri lungo le strade più a rischio e ad alta percorrenza tra cui la Pontina, l'Appia, la Monti Lepini e la Flacca. «Ulteriori servizi sono stati programmati per verificare il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini - fa sapere la Questura di Latina in una nota - i trasporti eccezionali e il divieto di uso dei telefoni cellulari, mentre si è alla guida di un veicolo». Per quanto riguarda il rispetto invece della velocità e dei limiti, con l'utilizzo del telelaser sono state contestate in tutto 150 infrazioni. In tutto gli agenti coordinati dal dirigente Gian Luca Porroni, hanno controllato 2mila veicoli e 3500 persone e sono stati elevati al Codice della Strada 796 verbali per diverse infrazioni, tra cui quella dell'utilizzo del cellulare alla guida.

Alla fine sono state ritirate 24 patenti e 39 carte di circolazione, mentre sono stati decurtati quasi 2mila punti. Sono stati rilevati 41 incidenti stradali di cui uno con esito mortale, 26 con lesioni e 14 con soli danni alle cose. Infine sono stati 16 gli automobilisti sanzionati per guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. Infine il personale della polizia giudiziaria ha eseguito una serie di controlli nelle aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali, svolgendo anche dei controlli amministrativi nelle autofficine e nelle rivendite di veicoli. I servizi della polizia stradale di intesa con la Questura, la Prefettura e il Compartimento per la polizia stradale del Lazio e dell'Umbria hanno portato a risultati molto concreti sotto il profilo della prevenzione degli incidenti stradali.