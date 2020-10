Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in pieno centro a Latina, in via Oriani, una traversa di viale Mazzini, a poca distanza dal Liceo Classico di Latina.. Un giovane che era alla guida di un monopattino è rimasto ferito a causa dell'apertura dello sportello dell'auto di una automobilista che stava uscendo dalla sua Peugeout che aveva appena parcheggiato. La donna ha aperto lo sportello nello stesso momento in cui stava passando il monopattino. Il ragazzo, che ha 23 anni ed è di Latina, è caduto sull'asfalto ed è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave, ma si è comunque reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Latina per ricostruire la dinamica.