Cinque classi di scuola Primaria, due della Secondaria di primo grado e cinque tra Licei e istituti superiori, con una sesta sezione in valutazione. Al momento, ad Anzio, sono dodici le classi poste in quarantena preventiva a causa della positività al Covid-19 accertata per gli alunni.

Si tratta di una situazione tenuta sotto stretto monitoraggio da parte del Comune e della Asl Roma 6, con l'ente di Villa Sarsina che ha predisposto tutto il necessario per garantire sicurezza all'interno delle scuole.

Ovviamente, la Asl, dal canto suo, ha avviato le indagini epidemiologiche, gli screening e i tracciamenti sia tra gli alunni e gli studenti che tra gli insegnanti