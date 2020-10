E' stato arrestato con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". Questo l'esito delle indagini dei carabinieri di Velletri che hanno portato alle manette R.F., uomo di 39 anni di Lariano.

L'uomo è stato individuato in una carrozzeria di sua proprietà, dove da diversi giorni erano stati notati movimenti sospetti. Dopo essere stato sottoposto immediatamente ad una perquisizione personale, è stato quindi trovato in possesso di 27,00 g di cocaina, già suddivisi in dosi e pronte per essere vendute ad acquirenti di zona.

Le successive verifiche su tutto lo stabile utilizzato come carrozzeria, hanno consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 377,00 grammi della medesima sostanza stupefacente, 57.850 euro in contanti e materiale utile al confezionamento.

L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Velletri, in attesa di convalida.