Una notizia che ha suscitato allarme, visti i numerosi incontri elettorali che ci sono stati in queste ultime settimane. Giuliani ha pubblicato l'esito del tampone in un post su Facebook.

Giuliani, come molti esponenti della Lega di Terracina e della coalizione che lo ha sostenuto, nei giorni scorsi si è sottoposto al tampone dopo la notizia secondo cui una persona appartenente all'organizzazione della campagna elettorale della Lega, è risultata positiva al Covid-10.

