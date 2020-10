Attenzione altissima, ad Anzio, per quanto riguarda i casi di Coronavirus. In sole 24 ore, infatti, la Asl Roma 6 ha comunicato che in città ci sono 56 positive al virus, con sette nuovi casi e una guarigione in poche ore.

Tra i positivi, nove sono ricoverati e 47 si trovano in quarantena.

A questi dati si aggiunge la chiusura di 12 classi (cinque della Primaria, due delle Medie e cinque delle superiori) per via della positività al Covid-19 degli alunni.

«Oltre a invitare tutta la cittadinanza a rispettare l'obbligo di indossare la mascherina e tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus - ha affermato il sindaco, Candido De Angelis -, chiedo ai genitori e agli accompagnatori degli alunni a non sostare, oltre il tempo strettamente necessario, all'esterno dei plessi scolastici di ogni ordine e grado».