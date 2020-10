Un caso positivo al Coronavirus in una corsa di un bus: la Asl chiama a raccolta tutti i passeggeri. Succede a Fondi l'Azienda Sanitaria Locale informa tutti gli utenti che hanno utilizzato i bus della ditta Ronci il 29 e il 30 settembre e il 1 ottobre scorsi, nelle corse dalle 7.30 da San Felice Circeo a Terracina e delle ore 12.30 da Terracina a San Felice Circeo, di contattare con urgenza il servizio di Igiene e Sanità Pubblica ai recapiti telefonici: 0771 505277 o 0771 505268.

