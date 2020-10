Salgono a 126 oggi i cittadini positivi al Coronavirus ad Aprilia. Lo confermano i dati della Asl di Latina, condivisi con il Comune nella giornata odierna. 251 sono invece le persone in isolamento precauzionale presso il proprio domicilio: 69 sono le persone ormai negativizzate, mentre 182 sarebbero quelle in attesa del tampone.

"Proprio in queste ore la Asl di Latina ci ha confermato l'attivazione della postazione stabile per i tamponi in modalità drive in, a partire da giovedì – commenta il Sindaco Antonio Terra – i test non verranno più fatti alla ex Claudia, ma nell'area fieristica di Campoverde. Trattandosi di tamponi antigenici e molecolari, sarà necessaria la prescrizione medica, a meno che non sia lo stesso Dipartimento di Prevenzione della ASL a prescrivere il test. Ricordiamo a tutti i cittadini che per poter accedere alla postazione drive in occorre prima effettuare la prenotazione sul portale della Asl. Agli operatori andrà mostrata anche la tessera sanitaria".

È possibile prenotare il tampone presso l'area fieristica di Campoverde su QUESTO LINK