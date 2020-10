Anche il coordinatore cittadino della Lega è negativo al tampone. Fulvio Carocci, ha usato il social network Facebook per comunicarlo ai suoi contatti social, postando la foto dell'esito dell'esame appena ricevuto, "Solo per tranquillizzare i miei contatti recenti avviso che il mio tampone è risultato negativo al Covid-19. Teniamo sempre alta la guardia e indossiamo le mascherine" le poche parole affidate alla bacheca del social network.

Carocci nei giorni scorsi, insieme a tutta la squadra della Lega, ha accompagnato Valentino Giuliani (anche lui risultato negativo) per gli ultimi appuntamenti di campagna elettorale. E' ricorso al tampone, come tutti coloro che sono stati allertati dalla Asl, dopo la notizia di una persona risultata positiva all'interno della macchina organizzativa della Lega. La campagna di tamponi è ancora in corso, per ora è risultato positivo il vice-capogruppo alla Camera in quota Lega Francesco Zicchieri, come comunicato da lui stesso. Negativo invece, si diceva, il candidato sindaco Giuliani.