Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono quindi 60.134, con un aumento di 1231 rispetto al giorno precedente, il dato più alto dal 21 maggio. Tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi ci sono Campania (+395), Lombardia (350), Lazio (275) e Piemonte (259). Nessuna regione è a zero casi: la crescita più bassa si registra in Basilicata con 4 nuovi casi. Fonte: repubblica.it

A fronte dei 99.742 tamponi fatti (quasi 30mila più di ieri), i nuovi casi di contagio di coronavirus oggi sono 2677. Le vittime sono 28, i guariti 1418. Rispetto a ieri scendono di 4 i ricoveri in terapia intensiva e si attestano a 319: crescono invece quelli ordinari, 138 oggi (ieri 200), e sono 3.625. Le persone in isolamento domiciliare sono 56.190, 1.097 più di ieri.

