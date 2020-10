Il drive-in test di Aprilia si sposta nel polo fieristico di Campoverde, mentre salgono a 126 cittadini attualmente positivi al Coronavirus. Sono queste le novità di giornata condivise dall'Asl con il Comune di Aprilia. In tutto sono 251 le persone in isolamento precauzionale presso il proprio domicilio: 69 sono le persone ormai negativizzate, mentre 182 sarebbero quelle in attesa del tampone. Per questo gli esami rapidi continueranno ma verranno spostati nell'area Fiere di Campoverde, sede storica della fiera agricola, un'area logisticamente migliore anche per i cittadini degli altri Comuni del distretto Lt/1 (in particolare Cisterna di Latina). "Proprio in queste ore la Asl di Latina ci ha confermato l'attivazione della postazione stabile per i tamponi in modalità drive in, a partire da giovedì – commenta il Sindaco Antonio Terra – i test non verranno più fatti alla ex Claudia, ma nell'area fieristica di Campoverde. Trattandosi di tamponi antigenici e molecolari, sarà necessaria la prescrizione medica, a meno che non sia lo stesso Dipartimento di Prevenzione della Asl a prescrivere il test. Ricordiamo a tutti i cittadini che per poter accedere alla postazione drive in occorre prima effettuare la prenotazione sul portale della Asl. Agli operatori andrà mostrata anche la tessera sanitaria". È possibile prenotare il tampone presso l'area fieristica di Campoverde sul portale https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf