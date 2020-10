È stato ricoverato nel reparto Covid del Santa Maria Goretti il deputato della Lega, Francesco Zicchieri. L'onorevole, che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua positività al Coronavirus dichiarando di non avere sintomi, è stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Latina e poi ricoverato per accertamenti. Al momento comunque fonti vicine al deputato fanno sapere che è in buone condizioni e non ha sintomi preoccupanti.

In questi giorni altri esponenti della Lega si sono sottoposti al tampone, ma nessuno è risultato essere positivo al Covid 19.

Coronavirus, il deputato Francesco Zicchieri ricoverato al Santa Maria Goretti 4 ore fa È stato ricoverato nel reparto Covid del Santa Maria Goretti il deputato della Lega, Francesco Zicchieri. L'onorevole, che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua positività al Coronavirus dichiarando di non avere sintomi, è stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Latina e poi ricoverato per accertamenti. Al momento comunque fonti vicine al deputato fanno sapere che è in buone condizioni e non ha sintomi evidenti. di: La Redazione