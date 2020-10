È stato necessario l'intervento di un'eliambulanza per un 31enne tedesco, che nella giornata di ieri è stato morso da un cane mentre era in alta montagna. I fatti sono avvenuti a Formia, in località Monte Redentore, dove il 31enne è stato azzannato da un cane da gregge. Immediata la chiamata al 112. La centrale operativa dei carabinieri si è così attivata per coordinare l'intervento del personale del 118 tramite un'eliambulanza, arrivata sul luogo dell'incidente grazie alle coordinate geografiche fornite dall'operatore dell'Arma.

La vittima è stata così immediatamente localizzata e trasportata presso il pronto soccorso Dono Svizzero, per poi essere immediatamente dimessa. Sul posto, oltre ai carabinieri di Formia, una pattuglia del Comando Stazione Forestale di Signo Saturnia, nel tentativo di ritrovare l'animale.