Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina ad Ardea: in particolare, lungo la via Laurentina, nei pressi dell'incrocio con via Pontina Vecchia, due auto si sono scontrate in modo frontale e violento tra loro, con quattro persone che sono rimaste ferite.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Anzio, intervenuti al chilometro 28+500 della Provinciale insieme alle ambulanze del 118 e ai vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia. Di certo, però, quattro persone sono rimaste ferite e subito trasportate nei Pronto soccorso degli ospedali "Sant'Eugenio" di Roma e "Sant'Anna" di Pomezia.

I feriti, due uomini e altrettante donne, non sarebbero in gravi condizioni: tre di loro viaggiavano su una Smart ForFour mentre un altro era al volante di una Ford Focus.