Attimi di paura, questa mattina, sul Lungomare delle Sirene, a Torvajanica: a causa delle raffiche di vento provenienti dal mare, un ponteggio è caduto a terra, colpendo un'auto in sosta e sfiorando le persone in fila fuori da un forno della zona.

Solo per un caso, infatti, le impalcature non hanno colpito le persone che attendevano per l'acquisto del pane: una sorta di "miracolo", dunque, che purtroppo non ha risparmiato la vettura in sosta, centrata in pieno.

Chiaramente, dopo la caduta dell'impalcatura sono scattate alcune verifiche.