Aumentano i casi di positività al Coronavirus nella città di Nettuno: poco fa, infatti, il sindaco ha reso noto che due ragazze sono state contagiate dal Covid-19 e sono ora in isolamento.

Si tratta di una 23enne che fa parte di un cluster già noto e di una 29enne rientrata dal Giappone e sottoposta alla procedura di contact tracing internazionale.

Allo stato attuale, dunque, i positivi al Coronavirus sono dodici e soltanto uno è ricoverato in ospedale.

«Ora più che mai è importante mantenere alta la guardia - ha affermato il primo cittadino, Alessandro Coppola -. La nostra città sta rispondendo bene in questa fase dell'emergenza ed è fondamentale continuare ad adottare comportamenti corretti e rispettare le norme sanitarie vigenti. Bisogna indossare la mascherina, anche all'aperto, per la nostra sicurezza e di chi ci è vicino ed evitare in modo assoluto momenti di assembramento, specialmente nei pressi delle scuole dove si stanno adottando tutti protocolli per limitare il più possibile contagi tra gli alunni. La responsabilità personale di ognuno di noi è indispensabile per non tornare ai livelli di questa primavera».