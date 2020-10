Il deputato della Lega Francesco Zicchieri è ricoverato al Santa Maria Goretti ma è in buone condizioni e non ha sintomi da Covid. Una precauzione dovuta ad altre patologie di cui Zicchieri già soffre. A spiegarlo è lui stesso attraverso un post su Facebook. «Rassicuro tutti voi sul mio stato di salute. Sono ricoverato per fare accertamenti in quanto essendo un paziente diabetico servono maggiori attenzioni. Come sapete ho il Covid, al momento sono al Santa Maria Goretti per accertamenti. Non ho sintomi gravi. Sto combattendo una battaglia come tanti altri italiani a cui va il mio pensiero. Ringrazio tutto il personale sanitario per la professionalità e l'umanità che mettono ogni giorno a disposizione di tutti , loro sono davvero degli angeli». E poi ringrazia quanti, in questi giorni hanno fatto sentire la loro vicinanza con messaggi di affetto.