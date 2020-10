La mina, probabilmente posizionata in quel punto fin dallo Sbarco degli Alleati del 1944, rimarrà al suo posto per alcune ore: è previsto, infatti, l'arrivo degli Artificieri del Nucleo carabinieri di Roma nei prossimi giorni, con tanto di rimozione dell'ordigno.

E' accaduto oggi a Nettuno, con i carabinieri della locale Stazione che sono stati chiamati dal cercatore di funghi e sono subito intervenuti per constatare il ritrovamento bellico e delimitare la zona.

E' andato nel bosco di Foglino, entrando nella foresta dalla zona attigua a via Val di Sole, per cercare dei funghi. E invece, con somma sorpresa, si è ritrovato davanti a una mina risalente alla seconda guerra mondiale.

