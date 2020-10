Willy, un «Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all'estremo sacrificio».

E' con queste parole che oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito alla memoria di Willy Monteiro Duarte - il 21enne di Paliano ucciso di botte il 6 settembre scorso a Colleferro e per il cui omicidio sono stati arrestati quattro giovani di Artena - la Medaglia d'oro al Valor civile, dandogli dunque un rilievo da eroe nazionale per il gesto che ha compiuto trovando successivamente la morte.

Il decreto, pubblicato anche sul sito del Quirinale, è stato firmato da Mattarella su proposta del ministero dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Tra l'altro, il Presidente della Repubblica, nel motivare la Medaglia d'oro al Merito civile, ha scritto parole fortissime: "Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, [Willy] interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un'accesa discussione. Mentre si prodigava in questa sua meritoria azione di alto valore civico - scrive ancora Mattarella -, veniva colpito da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano ad infierire ripetutamente nei suoi confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la vita".