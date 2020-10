L'intera struttura della clinica Città di Aprilia è chiusa. Non solo il pronto soccorso ma gli accessi all'intera struttura sono da questa mattina sbarrati, non è possibile entrare né ritirare referti di qualsiasi sorta. Al momento il personale informa che le porte resteranno chiuse fino al termine delle operazioni di sanificazione che sono già state avviate. Nel frattempo, come anticipato questa mattina, sono in corso le procedure di tampone e test a tutto lo staff dopo i 15 casi di positività al coronavirus riscontrati nelle scorse ore.