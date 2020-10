Un nuovo caso di positività in una scuola della provincia. Succede a Cisterna, nella classe 4 A del plesso Cambellotti, dove il dipartimento di prevenzione della Asl ha comunicato la positività al Covid-19 di un alunno. Perciò, in applicazione dell'Ordinanza del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e a seguito della valutazione epidemiologica ha disposto la quarantena dell'alunno e di tutti i contatti diretti (compagni di classe e docenti) per 14 giorni, a partire dalla data dell'ultimo contatto, il 2 ottobre 2020.

"I tamponi previsti dal protocollo saranno programmati ed effettuati dall'Asl Latina, previa comunicazione di date e siti. Le attività didattiche in presenza sono sospese e continueranno in modalità Didattica Digitale Integrata su piattaforma G-Suite di Istituto. Giova ricordare che per i contatti indiretti non è prevista alcuna misura".