Superata quota quattromila nuovi casi di Coronavirus in Italia: è questo quanto si evince dai dati diffusi dal ministero della Salute. I contagi da Covid-19, dunque, proseguono la loro ascesa, con un netto aumento rispetto a quelli di ieri (erano stati 3.678).

Nello specifico, i nuovi casi di oggi sono 4.458: un dato che porta i contagi complessivi dall'inizio della pandemia a 338.398.

In questo numero ci sono anche i decessi: oggi ne sono stati registrati 22 (meno di ieri, ndr), con il totale delle vittime arrivato a 36.083.

Le persone attualmente positive, invece, sono 65.992, ossia 3.376 in più di ieri: tra questi ci sono 3.925 ricoverati con sintomi, 358 individui in terapia intensiva e 61.669 in isolamento domiciliare.

Il dato sui guariti, invece, vede un totale di negativizzati pari a 236.363, ossia 1.060 in più rispetto a ieri.

Infine, il dato sui tamponi: oggi si registra un vero record, con 128.098 test effettuati.