Due nuovi casi di Coronavirus, con uno di questo che riguarda una educatrice dell'asilo nido comunale "Il Germoglio".

Parliamo di quanto sta accadendo in questi minuti a Nettuno, con il sindaco Alessandro Coppola che ha appena firmato l'ordinanza di chiusura della struttura per le giornate di domani e di lunedì 12 ottobre 2020 per consentire la sanificazione degli ambienti e far avviare alla Asl l'opportuna indagine epidemiologica.

L'educatrice, la cui positività è riconducibile a un caso già noto e isolato, si era già posta in auto-isolamento volontario in attesa del tampone eseguito ieri.

«Per l'Asilo Nido Comunale prima della riapertura abbiamo messo in campo tutti i protocolli di sicurezza necessari - ha sottolineato il sindaco Alessandro Coppola -: le classi e le educatrici sono stati divisi in "bolle" per evitare che venissero in contatto tra di loro. La Asl sta provvedendo ad eseguire i tamponi a tutto il personale del Nido. Ho firmato l'ordinanza per la chiusura della struttura per domani e lunedì per consentire alla Asl di procedere con l'indagine epidemiologica del caso ed effettuare le necessarie operazioni di sanificazione».

L'altra positiva, invece, è una donna di 82 anni. Al momento, dunque, sono affette dal Covid-19 14 persone, di cui una ricoverata.