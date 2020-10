Un dipendente positivo nel Comune di Terracina. La scoperta, risalirebbe a ieri e riguarderebbe uno degli uffici del dipartimento finanziario, in via Sarti, un edificio distaccato rispetto alla sede centrale. Tutti i contatti sono stati già avvertiti ed è stato avviato il protocollo per eseguire il tampone a tutti contatti primari.

Intanto il comune ha disposto la sanificazione di tutti gli uffici. Da domani alle 14 e per tutta la giornata di sabato si procederà alla sanificazione di Piazza Municipio, Palazzo Braschi, ex Tribunale, dipartimento finanziario e sede operai comunali.

Per quanto riguarda il plesso dell'ex Tribunale, verranno sanificati anche i locali in uso alla Soes,e l'aula conferenze.